شكرا لقرائتكم خبر عن «الاختلاف والقهر والعمل».. رسائل تناقشها 6 عروض بالبيت الفنى للمسرح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل البيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تقديم عروضه المتنوعة التى تناقش قضايا مختلفة.

يُقدَّم العرض المسرحى «أوبرا بنت عربى» على مسرح السلام بالقصر العينى، وهى مسرحية غنائية تمثيلية، حيث تقدم دراما فى شكل أسطورى عن كل المختلفين وذوى القدرات والهمم وكل غريبى الأطوار أصحاب الاختلافات فى الشكل، بمشاركة أكثر من 45 فنانا ونجما من السيرك القومى وكذلك مشاركة الحيوانات الحية أيضًا، بالإضافة إلى أداء صوتى مميز لسيدة المسرح العربى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب.

قالت الفنانة وفاء الحكيم إن هدفهم إلقاء الضوء على تلك الفئة المهمشة فى حقوقها، وإن هذا واجب على الجميع، مضيفة أن رسالة الفن الأولى هى مناقشة الهموم الإنسانية التى تُحاكى واقعنا وتوضح كل الأمور السلبية لتفاديها. وأضافت الفنانة لـ«المصرى اليوم»، أن العرض يُدعم ذوى القدرات الخاصة وأى مختلف بشكل عام، فالجميع سواسية لهم حق الحياة وقادرون على العطاء مثل الجميع، مطالبة بضرورة تغيير أفكار البعض والصورة الذهنية الخاطئة عنهم، فهذا كله رسائل العرض.

«أوبرا بنت عربي» من بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبد الفتاح، محمد السعداوى، هانى عب الحى، ياسمين فرج، شريف غانم عمر فرحان، أداء صوتى للراوى الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب وأبناء فرقة مسرح الشمس وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومى، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أمانى حافظ. العرض من تأليف ياسمين فرج، وإخراج هشام على.

بينما على المسرح العائم الصغير بالمنيل يقدم عرض «بيت الأشباح»، وهو من تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، بطولة خريجو الدفعة الأولى لورشة «ابدأ حلمك»، والدخول مجانًا لذوى الاحتياجات الخاصة.

بينما «الحادثة» تُعرض لثلاثة أيام فى الأسبوع، هى: الخميس، الجمعة، السبت من كل أسبوع، حيث تتناول فى قالب كوميدى حياة شاب مريض يقوم باختطاف فتاة فى بيته ظنًا منه أنه يحبها، فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، حيث تدور داخل إحدى الفلل لشخصية «عاصم»، وهو مريض نفسيًّا يُحب فتاة تُدعى «زهرة»، ويقوم باختطافها داخل الفيلا ليقنعها بأن تحبه، مشيرًا إلى أن المسرحية تدور داخل هذا الإطار ويظل يقهرها حتى يكسب حبها فى محاولات منها تارة بالهروب وتارة أخرى بالاستجابة حتى تجد حلًا لخروجها من محبسها، مضيفًا أنه قام بإعداد النص من جديد ليتلاءم مع الوقت الراهن والقضايا المعاصرة، حيث اختلف الزمن.

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«الحادثة» من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، ومن بطولة ميدو عبدالقادر، شيماء عبد الناصر، نيجار، بالاشتراك مع فتحى الجارحى، ديكور محمد فتحى، إضاءة عز حلمى، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد على بكر، إخراج عمرو حسان.

كما يستقبل مسرح الطليعة جمهوره بقاعة صلاح عبدالصبور، من خلال عرض «نوح الحمام»، حيث يدور حول «وطنى» الغائب الحاضر، وهو شخصية فى إحدى قرى الصعيد.. واسم «وطنى» من الأسماء المتعارف عليها فى الصعيد، حيث يتم تناوله من خلال سبع شخصيات، ويتحول غيابه عن قريته ليصبح أسطورة التغيير التى تؤثر فى كل من حوله، منهم والدته وزوجته وابنة عمه، والعديد من الشخصيات الأخرى، منها من يريد أن يثأر منه، أو من يراه بطلًا.

من جانبه، أوضح مخرج العرض أكرم مصطفى، لـ«المصرى اليوم»، أن «وطنى» شخصية حقيقية تعرّف عليها فى صعيد مصر تحمل نفس الاسم، مضيفا أنه لا يوجد تشابه بالمعنى الحرفى بين النص المسرحى وأحداثه والشخصية الحقيقية، ولكن قوة شخصيته وحضوره وما يحمله من حكايات حول حياته دعتنى لكتابة نص «نوح الحمام».

العرض من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدى، من تأليف وإخراج أكرم مصطفى.

بينما على مسرح القاهرة للعرائس يتم عرض «محطة مصر»، وهو من تأليف محمد زناتى وإخراج رضا حسنين، وتدور أحداثه داخل محطة مصر، من خلال فتاة صغيرة تسير إلى جانب والدها متوجهين إلى الإسكندرية لتكتشف ببراءتها أحد الأعمال التخريبية والإرهابية التى يقوم بها بعض الأشخاص، ورغم براءتها وطفولتها تفسد عليهم فعلتهم وينتصر الخير فى النهاية، حيث يحمل العرض رسائل جميلة للأطفال.. بالإضافة إلى عرض «زهرة اللوتس» الذى يعرض على مسرح ميامى بشارع طلعت حرب وسط البلد، وهو من تأليف طارق مرسى، وإخراج محمد حجاج، والذى يوضح مخرجه محمد حجاج، لـ«المصرى اليوم»، أن العرض يحمل رسالة للحث على العمل وتحقيق الأحلام بأيدينا وأنفسنا دون الانتظار لغيرنا لتحقيقه، شريطة أن يسود المناخ العام الحب والخير.

وأضاف أن فكرة العرض توضح أن زهرة اللوتس تعطى طاقة للعمل والنشاط، وحينما اختفت الزهرة، وتزامن ذلك مع موت الملك والد الأميرة «لوتس» من الجو الذى كان مليئًا بالخير والعمل والنشاط، ساد عكسها فى الجو من التكاسل مع ظهور الخبث والمؤامرات.

«زهرة اللوتس» من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل، بطولة سيد جبر، هدى هانى، حمدى العربى، وائل إبراهيم، فادى خفاجة، الديكور لحازم شبل، تأليف طارق مرسى، إخراج محمد حجاج.