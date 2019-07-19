شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الأمن تعيد قطعتين أثريتين إلى المخزن المتحفى الأثرى ببنى سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعادت أجهزة الأمن ببنى سويف، قطعتين أثريتين تعودان إلى العصر الفرعونى، عبارة عن إناء فخارى وحجر جرانيت رمادى اللون عرضه 32 سم وبارتفاع 45 سم، مدون عليه حروف هيروغليفية، لا تقدر بثمن داخل منزل عامل بمديرية أوقاف بنى سويف، بمركز ببا، أثناء قيامه بالتنقيب عن الآثار مع زوج شقيقته.

وأمرت النيابة العامة بإيداعهما المخزن المتحفى بإهناسيا.

كانت النيابة العامة أمرت بانتداب لجنة من هيئة الآثار وقامت بمعاينة مكان الحفر والمضبوطات ووضعت تقريرها أمام النيابة العامة الذي أكدت فيه أن الحجر الجرانيتي والإناء الفخاري المضبوطين أثريان ويعودان للعصر الفرعوني ويخضعان لقانون حماية الآثار رقم 117 / 1983 وطالبت اللجنة بإيداع المضبوطات بالمخزن المتحفي إهناسيا المدينة.

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كما قررت النيابة العامة حبس المتهم شعبان عبد التواب حامد يوسف، زوج شقيقة عامل الأوقاف، صاحب المنزل الهارب، أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى له التجديد في الميعاد القانوني وضبط وإحضار المتهم الهارب محمد عويس تمام مجدي، عامل بمديرية الأوقاف، ويستمر التحفظ على مكان الحفر داخل المنزل وتعيين الحراسة اللازمة عليه، لحين صدور قرار آخر.

كانت معلومات وردت إلى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بنى سويف، مفادها قيام محمد عويس تمام مجدي 42 سنة، عامل بالأوقاف مقيم مركز ببا، بإحراز سلاح ناري وذخائر بمسكنه دون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وقيام العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائى، بمداهمة المنزل وتبين هروبه وتم ضبط شعبان عبد التواب حامد 44 سنة عاطل، زوج شقيقة المأذون وبتفتيشه بداخل المنزل وجد بحوزته أدوات حفر عبارة عن عدد (1) كوريك، عدد (2) غلق جلد، ووجود حفر غير منتظم بمدخل المنزل بعمق (3) أمتار وبداخله حجر من الجرانيت رمادي اللون طوله حوالي 103 سم، عرضه 32 سم، ارتفاع 45 سم، مدون عليه بعض الحروف الهيروغليفية، وإناء فخاري به كسر من أعلى، يشتبه في أثريتهما، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبمواجهته اعترف بقيامه بمشاركة مالك المنزل الهارب بالتنقيب عن الآثار بالمنزل لتحقيق الثراء السريع.

وأمر مدير الأمن بتعيين الحراسة اللازمة على المنزل وضبط المتهم الهارب، والتنسيق مع قسم شرطة السياحة والآثار ببني سويف، وتحرير محضر رقم 4013 إداري مركز شرطة ببا لسنة 2019.