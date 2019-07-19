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غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقيب مهندسي البحيرة

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عاطف بدر 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة أبواب لجان التصويت الأربعة، وسمحت للمتواجدين داخل اللجان فقط بأستكمال التصويت، وبعدها بدأت فرز الأصوات، بحضور المهندس أشرف وجيه السيد والمهندس حمدي عبدالسلام الخولي، المرشحان لمنصب رئيس النقابة.

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وكانت الانتخابات قد انطلقت في العاشرة من صباح اليوم لإنتخاب رئيس لنقابة البحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي.

وأجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبدالرؤف الخويسكى نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية.

وسيتم إعلان النتائج النهائية فور إنتهاء فرز الأصوات.

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