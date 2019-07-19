شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقيب مهندسي البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة أبواب لجان التصويت الأربعة، وسمحت للمتواجدين داخل اللجان فقط بأستكمال التصويت، وبعدها بدأت فرز الأصوات، بحضور المهندس أشرف وجيه السيد والمهندس حمدي عبدالسلام الخولي، المرشحان لمنصب رئيس النقابة.
وكانت الانتخابات قد انطلقت في العاشرة من صباح اليوم لإنتخاب رئيس لنقابة البحيرة، خلفا للمهندس عادل رزق الذي وافته المنية في أبريل الماضي.
وأجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبدالرؤف الخويسكى نائب رئيس هيئة النيابة الأدارية.
وسيتم إعلان النتائج النهائية فور إنتهاء فرز الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات في انتخابات نقيب مهندسي البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.