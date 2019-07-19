شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الفوج الأول من حجاج مصر للمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الفوج الأول من حجاج جمهورية مصر العربية لمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وقدم رئيس المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة حاتم بن جعفر بالي، وعدد من أعضاء المؤسسة لدى استقبالهم الحجاج المصريين باقات الورود وأطباقا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عبوات ماء زمزم، ثم استقل الحجاج الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وأعربت البعثة المصرية عن خالص شكرها لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تقدمه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المدينة المنورة.