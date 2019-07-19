شكرا لقرائتكم خبر عن فوز «حمدى الخولى» بمنصب نقيب المهندسين بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية لنقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد، نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة، بفوز المهندس حمدى الخولى، بالمقعد الذى خلا بوفاة المهندس عادل محمد رزق، النقيب السابق للبحيرة.

وبلغ إجمالى عدد المشاركين فى التصويت 1252ناخبًا، وعدد الأصوات الصحيحة 1233، بينما كان عدد الأصوات الباطلة 19 صوتًا، وحصل المهندس حمدي الخولي، على 664 صوتًا، ومنافسه المهندس أشرف وجيه، على 569 صوتًا.

انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة

انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة

انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة

انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة

انتخابات نقابة المهندسين بالبحيرة