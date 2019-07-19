شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منزلين بسبب ميل أحدهما على الآخر فى قرية بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سادت حالة من الفزع بين أهالى قرية جزيرة الأحرار دائرة مركز طوخ، إثر وجود ميل لأحد المنازل مكون من 4 طوابق على منزل مجاور له؛ ما أدى إلى خروج السكان من المنزلين خوفاً من الانهيار.

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وانتقلت الأجهزة الأمنية والدفاع المدنى وتم الإخلاء واستدعاء لجنة من الوحدة المحلية لمعاينة المنزلين وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى المقدم أحمد سامى، رئيس مباحث مركز طوخ، بلاغاً من الأهالى بوجود ميل لأحد العقارات على منزل آخر مجاور له مما ينذر بكارثة انهيار المنزلين.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز طوخ، والرائد محمد بدوى مدير الدفاع المدنى والحريق، وتبين أن المنزل مكون من 4 طوابق ويوجد به ميل حوالى 3 سنتيمترات على منزل آخر مجاور وتم إخلاء السكان من المنزلين حرصاً على حياتهم وإخطار الوحدة المحلية للقيام بإجراءاتها ومعاينة المنزل المائل. وتحرر محضر بالواقعة.