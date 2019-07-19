شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف على دورة مياه.. «المصايف» تكشف حقيقة الاعتداء على شاب برقبة زجاجة بشاطئ البيطاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت تحقيقات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، عن مفاجأة في واقعة الاعتداء على شاب وإصابته برقبة زجاجة من قبل العاملين بشاطئ البيطاش.

كان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا واقعة اعتداء العاملين بشاطئ البيطاش على طالب جامعي، 22 عاما، بـ"زجاجة" ما أدى لإصابته بجرح غائر في الوجه.

ووفقا لما نشر عبر السوشيال ميديا جرى الاعتداء على الشاب وأسرته لاعتراضه على طلب العاملين بشاطئ البيطاش رسم دخول وخدمات تزيد عن الأسعار الرسمية.

وأجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، رفقة لجنة من الإدارة جولة ميدانية بشاطئ البيطاش للتحقيق في الواقعة.

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واستمع «رشاد» إلى أقوال مشرفي ومراقبي شاطئ البيطاش وعدد من شهود العيان بالمنطقة المحيطة ببوابة الشاطئ المشار إليه، للتعرف على حقيقة الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن والدة الشاب المعتدى عليه وتدعى "أم بلال" تستأجر كافتيريا بالقرب من شاطئ البيطاش، فضلاً عن استئجارها دورة مياه الشاطئ محل الواقعة من الباطن.

وكشف اللواء جمال رشاد أن إدارة السياحة والمصايف عند اكتشافها قيام الشاطئ بإيجار دورات المياه من الباطن جرى إنذار المستأجر بإنهاء التعاقد، لمخالفته كراسة الشروط وبنود العقد.

وأشار إلى أنه بإنهاء التعاقد غير الرسمي بين مستأجرة دورات المياه والشاطئ نشب خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة ما أسفر عن إصابة الشاب المذكور- نجل المذكورة- وجرى إلقاء القبض على عاملين بالشاطئ وتحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة بالواقعة.

وطالب رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.