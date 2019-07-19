ندوات وحفلات.. دار الكتب تحتفل بذكرى ثورة يوليو لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار أسبوع كامل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، التي تحل بعد عدة أيام.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات غدًا السبت حيث يتم تنظيم رحلة نيلية بالتعاون مع مركز شباب روض الفرج يقام خلالها مسابقة ثقافية وورشة حكى عن ثورة يوليو تقدمها الدكتورة أمانى حسن المشرف على النشاط الثقافي بدار الكتب، والدكتورة ناصرة على الباحثة بدار الوثائق.

وفي الحادية عشرة صباح الأحد، ينظم حفل فني في دار الكتب بباب الخلق تحييه الفرقة المصرية للموسيقى العربية التابعة لهيئة قصور الثقافة بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ويسبقه كلمات لكل من الدكتور هشام عزمى، الفنان سمير صبري، الدكتورة هدى عبد الناصر، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، الموسيقار الموجى الصغير.

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أما يوم الاثنين 22 يوليو، تعقد ندوة في قاعة علي مبارك يديرها اللواء حمدى لبيب نائب مدير الشئون المعنوية ، الدكتور عاصم الدسوقى أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر.

وفي الخامسة مساء الاثنين 22 يوليو يعقد صالون تحيا مصر، يليه حفلاً فنيًا بالتعاون مع جمعية "صوت الشارع" الأدبية وجمعية "إيد بتبنى" وذلك في قاعة علي مبارك.

أما مركز بحوث وتوثيق أدب الطفل التابع لدار الكتب والوثائق القومية، يقيم حفلا يوم 24 يوليو في مقره بالمنيل تحت عنوان "يا حبيبتى يا مصر" يتضمن فقرة غنائية لكورال الاطفال وعرض فيلم ناصر 56.

ويوم الخميس 25 يوليو، تعقد ورشة حكي عن ثورة يوليو داخل متحف عبد الناصر فى منشية البكرى تقيمه سهير المتولى الباحثة بالمركز والدكتورة ناصرة على الباحثة بدار الوثائق.