لحظة وصول الرئيس الجزائري المؤقت إلى إستاد القاهرة لحضور نهائي أفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

وصل الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، إستاد القاهرة الدولي لحضور فعاليات حفل ختام كأس أمم أفريقيا والمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.

ووصل بن صالح أمس الخميس إلى القاهرة قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الجزائر في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء الجمعة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية في إستاد القاهرة الدولي، 21 يونيو الماضي، حيث حضر المباراة الأولى التي جمعت منتخبي "مصر وزيمبابوي".