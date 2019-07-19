محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تطلق شركة "مصر للطيران"، اليوم الجمعة، 7 رحلات جوية إلى المدينة المنورة لنقل 1560 حاجا من حجاج قرعة محافظة الجيزة وبعثات وزارتي الداخلية والصحة، إضافة إلى رحلات العمل.
كانت شركة (مصر للطيران) بدأت، الأربعاء الماضي، الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضح بيان للشركة أنها ستقوم بنقل 1640 حاجا، غدا السبت، من حجاج قرعة المنوفية وبعثات الداخلية وحجاج ترانزيت من بينها رحلتان لنقل حجاج باماكو عاصمة مالي، وبعثات العمل، وذلك على متن 7 رحلات جوية من القاهرة إلى المدينة المنورة، بخلاف رحلات العمل.
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران" تسيّر 14 رحلة اليوم وغدًا لنقل 3200 حاج إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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