أخبار مصر | انتشارًا لوعاظ الأزهر بمطار القاهرة لتوعية حجاج بيت الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتشارًا لوعاظ الأزهر بمطار القاهرة لتوعية حجاج بيت الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد صالات سفر الحجاج بمطار القاهرة والموانئ انتشارًا لوعاظ الأزهر الشريف، ممثلين عن مجمع البحوث الإسلامية، الذين أخذوا على عاتقهم تنفيذ خطة الأزهر فى توعية حجاج بيت الله قبيل سفرهم إلى الأراضى المقدسة، والإجابة على أسئلتهم.

وقال الدكتور هانى شمس الدين، مسؤول قافلة الأزهر الشريف بمطارات وموانئ الجمهورية، إن مجمع البحوث الإسلامية بعث بوعاظ الأزهر الشريف للانتشار بالمطارات والموانئ المختلفة بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وسفاجا والغردقة، لاستقبال الحجاج وشرح مناسك الحج والعمرة لهم قبيل سفرهم لأداء المناسك، مع الرد على استفساراتهم.

وأضاف شمس الدين أن الوعاظ يقومون بتوعية وشرح مناسك الحج بالترتيب بداية من خروج الحاج من بيته إلى عودته مرة أخرى، مع بيان فضل الحج وأحكامه، كما تتنوع الأسئلة المطروحة من جانب الحجاج لتشمل مراحل الحج المختلفة، يجيب عنها وعاظ الأزهر الشريف بصورة مبسطة تساعد على فهم الإجابة عن طريق القاء ندوة صغيرة يلقيها عضو من أعضاء القافلة"، مشيرا إلى أنه لأول مرة تشارك واعظات بالقافلة لما تمثله من أهمية للسيدات قبيل سفرهن لأداء هذه الفريضة وحاجتهن إلى الحصول على بعض المعلومات المرتبطة بالاحتياجات النسائية أثناء أداء المناسك.

ومن المقرر أن تنقل الشركة الوطنية (مصر للطيران) هذا العام إلى الأراضى المقدسة 70 ألف حاج، على متن 350 رحلة جوية، على أن تكون آخر الرحلات خلال مرحلة ذهاب الحجاج يوم 5 أغسطس المقبل؛ فيما تبدأ رحلات العودة بعد أداء المناسك يوم 14 من الشهر ذاته.