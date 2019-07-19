أخبار مصر | اتفاق "مصري – إيطالي" على تنظيم مؤتمر في روما للترويج للفرص الاستثمارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق "مصري – إيطالي" على تنظيم مؤتمر في روما للترويج للفرص الاستثمارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفقت الحكومة، ممثلة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية على تنظيم مؤتمر فى روما للشركات الإيطالية، وذلك لعرض فرص الاستثمار المصرية أمام الشركات.

وأوضح بيان صحفى اليوم الجمعة، أن الاتفاق جاء خلال لقاء الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع وفد الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية برئاسة جوزيه رومانو، لبحث التعاون المشترك فى مجالات إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة والأسواق الحديثة، والذى ضم ممثلين عن الشركات الإيطالية ورئيس مرصد البحر المتوسط للدراسات الاقتصادية والاجتماعية جيراردو رومانو.

وقال عشماوى، فى البيان، إن الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر بدأت تؤتى ثمارها ما انعكس على التصنيف الائتمانى الذى استقر، بالإضافة إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم نموا حيث بلغ 5.6% وتستهدف الحكومة نموا 6% فى العام المالى المقبل، بالإضافة إلى نجاح الاقتصاد المصرى فى تقليل عجز الموازنة من 12% إلى 9% فى العام المالى الجارى وانخفاض التضخم من 32% إلى 9%.

وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بلغت 9 مليارات دولار، مؤكدا أن مصر من الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار نظرا للإصلاحات الاقتصادية وأيضا موقعها الجغرافى ومدخل للقارة الإفريقية، فى ضوء تتولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى.

Advertisements

وقال إن الشركات الإيطالية أمامها فرصة عظيمة لفتح استثمارات فى مصر، وذلك للاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية وأيضا الاستفادة من كون مصر بوابة إفريقيا والمنطقة الإقليمية.

بدوره، أعرب رئيس مرصد البحر المتوسط للدراسات الاقتصادية والاجتماعية جيراردو رومانوا، عن سعادته البالغة للحفاوة التى تم بها استقبال وفد الكونفدرالية خلال زيارتهم لمصر، مشيرا إلى أن هذا الاستقبال سينعكس بشكل إيجابى على رغبة الشركات والحكومة الإيطالية فى زيادة الاستثمارات الإيطالية فى مصر.

وقال: "شاهدنا وتابعنا على أرض الواقع التطور الكبير الذى شهدته مصر، من مشروعات البنية التحتية التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية، التى قمنا بزيارتها ولقاء الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية، ولاحظنا الاهتمام الشديد ورغبة الطرفين المصرى والإيطالى فى دخول الشركات الإيطالية إلى مصر".

وتابع أن الكونفدرالية الإيطالية للتنمية الاقتصادية هى أكبر كيان اقتصادى فى العالم، حيث يضم نحو 10 آلاف شركة إيطالية، وتهدف الكونفدرالية إلى البحث عن الأسواق وضخ استثمارات من خلال شراكة حقيقية، ومصر من أولى دول العالم التى نرغب فى دخول أسواقها، خاصة فى ظل الروابط والعلاقات العميقة والجيدة التى تربط بين الشعبين.