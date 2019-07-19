أخبار مصر | سفير مصر بالجزائر: أصدرنا 10 آلاف و٤٠٠ تأشيرة للجمهور الجزائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر بالجزائر: أصدرنا 10 آلاف و٤٠٠ تأشيرة للجمهور الجزائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر، إن السفارة المصرية أصدرت 10 آلاف و٤٠٠ تأشيرة للجمهور الجزائري منذ بداية بطولة كأس الأمم الأفريقية وحتى اليوم الجمعة.

وأضاف السفير مشرفة – فى تصريحات صحفية، اليوم الجمعة - أن طاقم السفارة عمل على مدار الأيام الماضية طوال الليل حتى الساعة ٧ صباحًا لإصدار تأشيرات للجمهور الراغبين فى السفر لحضور المباراة النهائية التى ستقام مساء اليوم بين الجزائر والسنغال لإنجاز هذا العدد الضخم من التأشيرات للجمهور الجزائرى خاصة مع ضيق الوقت حيث تم خلال اليومين الماضيين إصدار ٦ آلاف تأشيرة.

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وأشار إلى أن الطائرات أقلعت من مختلف الولايات منها الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة والاغوار وبسكرة وبشار واليزى وغرداية وادرار وتندوف وتمنراست.

وأعرب السفير مشرفة عن ترحيبه بالجمهور الجزائرى فى بلده الثانى مصر، معربًا عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الجزائرى فى المباراة النهائية.

وكانت الحكومة الجزائرية قد قررت فى اجتماعها أمس الأول برئاسة نور الدين بدوى الوزير الأول (رئيس الوزراء) تخصيص طائرتين إضافيتين لنقل الجماهير الجزائرية إلى مصر لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال، مساء اليوم الجمعة، ليصل بذلك عدد الطائرات إلى ٣٠ طائرة.