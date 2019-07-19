مصر | من العجوزة لإمبابة.. سقوط "أمير الحشيش" بحوزته 145 طربة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من العجوزة لإمبابة.. سقوط "أمير الحشيش" بحوزته 145 طربة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عكف ضباط وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، على مدار 5 أيام، على البحث والتحري والتنكر لإسقاط أخطر تاجر مخدرات، ومداهمة وكره بمنطقة إمبابة، وضبط 145 طربة حشيش، وسلاح ناري.

وكشفت التحريات أنه وردت معلومات بضخ كميات كبيرة من الحشيش المخدر على تجار المخدرات بمدينة العمال والتحرير، واتخاذ مسجلين خطر، مقيمين بنطاق قسم شرطة العجوزة، شقة سكنية بمنطقة إمبابة، كمخزن لتخزين المخدرات، لإبعاد الشبهات عنهما، لكون أحدهما الشهير بـ "أمير بركوتة"، واحد من أشهر تجار المخدرات بمنطقة العجوزة.

وأوضحت التحريات أنه بعد الاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومداهمة وكرهما في حوالي الساعة السادسة صباح يوم القبض على أحدهما بعد تمكن الثاني من الهروب.

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كان نجح رجال مباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في القبض على تشكيل عصابي وبحوزته سلاح نارى وقرابة 20 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، مفادها قيام عنصرين إجراميين، سبق اتهام أحدهما في قضية مخدرات، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذان من مسكن أحدهما الكائن بدائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تم إعداد مأمورية مكبرة برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، والرائد محمد بهاء والرائد مؤمن فرج معاوني مباحث القسم، من ضبط أحدهما بمسكنه وبحوزته 154 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى19.250 كيلو جرام، فرد خرطوش، طلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع المتهم الهارب، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.