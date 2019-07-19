شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة حادث طريق في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرون نتيجة اصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» في مركز حوش عيسى بنطاق محافظة البحيرة. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، باصطدام سيارة نقل بـ«توك توك» بطريق قرية الكوم الأخضر التابعة للمركز. أسفر الحادث عن وفاة «نصر .س .أ» 61 سنة، عقب نقله لمستشفى حوش عيسى المركزى، وإصابة 4 آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه في نزيف بالمخ ما بعد الارتجاج، وتم نقلهم بالإسعاف لذات المستشفى، وتحويل حالتين من المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمى، كما تم وضع الجثة بمشرحة مستشفى حوش عيسى تحت تصرف النيابة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص وإصابة 4 آخرين نتيجة حادث طريق في البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.