شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تعلن عن 40 إنجازًا بالقاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن 40 إنجازا تحققت فى العام المالى 2018/2019، بكافة جوانب العمل فى مصر والقارة الإفريقية وبدول العالم. وأوضحت وزارة الأوقاف أنه بلغ إجمالى عدد المدارس العلمية بالمساجد الكبرى (265) مدرسة علمية تهدف إلى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ القيم والأخلاق والتعايش السلمى، وذلك بزيادة قدرها (192) مدرسة علمية عن العام المالى السابق 2017م- 2018م بنسبة زيادة (163%)، وبنسبة (106%) من المستهدف الفعلى، منها (12) مدرسة علمية تدرس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

وأشارت الوزارة إلى أنه بلغ إجمالى عدد المدارس القرآنية بالمساجد الكبرى (1000) مدرسة قرآنية، تهدف إلى غرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، وتحصينهم من الفكر المتطرف ومخاطره، حيث تم إنشاء (361) مدرسة قرآنية جديدة خلال العام المالى الحالى، بنسبة تحقيق (100%) من المستهدف الفعلى، منها (18) مدرسة قرآنية تُدرِّس بها الواعظات المتميزات بوزارة الأوقاف.

وبلغ إجمالى عدد مكاتب تحفيظ القرآن الكريم (2290) مكتب تحفيظ، حيث تم افتتاح وتقنين أوضاع (300) مكتب تحفيظ جديد خلال العام الحالى، وذلك فى إطار توفير المكان الملائم والآمن لتحفيظ القرآن الكريم، وبما يضمن عدم توظيف هذه المكاتب للناشئة وتجنيدهم مبكرًا لصالح بعض الجماعات أو التيارات المتشددة أو المتطرفة، وقد تم تحقيق المستهدف بنسبة (100%).

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كما بلغ إجمالى عدد مراكز إعداد المحفظين (69) مركزًا، استمرارًا لخدمة كتاب الله (عز وجل)، وحرصًا على إعداد محفظ واع ومؤهل ومعتمد لتحفيظ القرآن الكريم، من خلال حفظ القرآن الكريم وإتقان تجويده على أيدى العلماء والقراء المتخصصين.

وفيما يتعلق بعدد المراكز الثقافة الإسلامية التى تم إنشاؤها بلغ (30) مركزًا ثقافيًا، منها (اثنان) باللغات الأجنبية أحدهما بمسجد الميناء بالغردقة، والآخر بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، حيث تم افتتاح عدد (8) مراكز ثقافة إسلامية جديدة خلال العام الحالى، بنسبة زيادة عن المستهدف قدرها (200%).

فيما بلغ إجمالى عدد فصول محو الأمية (2415) فصلًا، حيث تم افتتاح عدد (1236) فصل محو أمية جديدًا بالمساجد المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، بنسبة زيادة عن المستهدف تحقيقه خلال العام الحالى بلغت (49.44%) وبزيادة عن العام السابق بنسبة (74%).

تسيير عدد (1102) قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، بنسبة زيادة عن العام المالى السابق (56%) وبزيادة عن المستهدف بنسبة (137%).

وفى إطار الدور التثقيفى والتنويرى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، والتوعية بقضايا الدين والمجتمع التى تسهم فى بناء الإنسان، وغرس القيم الإيمانية الصحيحة عقدت الوزارة العديد من الملتقيات الفكرية خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية حيث بلغت (12000) ملتقى فكرى بزيادة عن العام السابق تقدر بنحو (29%)، وتنفيذ المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم بمشاركة (60) دولة بزيادة عن العام السابق بلغت (13%) فى عدد المشاركين.