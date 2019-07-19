شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يمنع السفر بالتأشيرة الإلكترونية إلى السعودية بغرض الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر بإدارة جوازات مطار القاهرة الدولي أنه لن يتم السماح بسفر أي مسافر إلى السعودية من خلال تأشيرات إلكترونية بغرض أداء فريضة الحج، موضحة أن بعضا من شركات السياحة تلاعبت بالمسافرين وحجزت لهم برامج لحضور فعاليات الترفيه التي تنفذها المملكة حاليًا، وليس تأشيرات حج صريحة، وأن هؤلاء كانوا ينوون التهرب والسفر للأماكن المقدسة.

وأوضحت المصادر أنه صدرت تعليمات للجوازات وشركات الطيران المصرية والسعودية، التي تنقل الحجاج بمنع المسافرين بغرض الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، والخاصة بدخول المملكة العربية السعودية بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

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كانت السلطات السعودية منعت دخول حوالى 30 مصريًا من حاملى هذه التأشيرة، لأنها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج وتمت إعادتهم مرة ثانية إلى مطار القاهرة الدولى وتقوم سلطات الأمن بالتحقيق لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات.

يأتي ذلك بعد أن اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات فور وصولهم إلى جدة وعدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح ورفضت السلطات السعودية دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

وقامت سلطات المطار باستقبال الركاب بمبنى الركاب 2 بالمطار، وتجرى تحقيقات موسعة معهم كما تم منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات وذلك عقب إبلاغ السلطات السعودية لشركات الطيران بوقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.