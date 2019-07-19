شكرا لقرائتكم خبر عن هداية طالبة الثانوية المصابة بالسرطان: حققت حلمى بالتحول من مريضة إلى طبيبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حلم حياتى أقابل الرئيس السيسي، وأشارك فى مؤتمرات الشباب أنا مؤمنة بما يفعله هذا الرجل لمصر من إنجازات ورغبته فى إصلاح التعليم.

بهذه الكلمات عبرت طالبة الثانوية العامة هداية عبد الله، مريضة السرطان التى حققت حلم حياتها بالتفوق والحصول على نسبة نجاح تصل لـ99% لتحقق حلمها بالالتحاق بكلية الطب وتتحول من مريضة تعالج من سرطان الغدد الليمفاوية الخطير فى مستشفى 57357 إلى طبيبة تعالج المرضى بنفس المستشفى كما تحلم.

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وعبرت هداية- التى أطلق عليها أبناء قريتها الوادى الأخضر التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية "معجزة الثانوية العامة"- عن أملها فى لقاء السيسي لتوجه له الشكر والدعم على اهتمامه بملفى التعليم والصحة وبداية إطلاق مشروع إصلاح التعليم والتأمين الصحى الشامل فى قطاع الصحة.

وقالت إنها كانت على يقين من الله بتفوقها لأنها لم تفقد الأمل لحظة فى تحقيق حلمها رغم الصعوبات والآلام الرهيبة من مرض السرطان وتدعو كل المرضى للصبر والعزيمة والأمل فى الله.

وتؤكد هداية أن حلاوة النجاح أنهت إحساسها بالألم وأنها تستعد لدخول الطب لتعالج زملاءها المرضى بالمستشفى حينما تتخرج وتهدى نجاحها إلى والدها ووالدتها وكل أساتذتها.