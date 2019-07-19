شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تأمين القليوبية: حريق بنها في عيادة فرعية ولا تعطيل للعمل بها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال حجاج، مدير عام فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أن الحريق المحدود الذي شهدته عيادة حسن عوض الفرعية على كورنيش النيل ببنها كان بسبب ماس كهربائي في مشترك كهربائي متصل بثلاجة بإحدى الصيدليات نتج عنه احتراق بعض الأوراق غير المهمة وجرى السيطرة عليه ومنع امتداده لأي ركن من أركان الصيدلية، مشيراً إلى أن الوحدة التي شهدت الحريق فرعية وأنه من المقرر أن تستقبل المرضى وتمارس مهامها في تقديم الخدمة العلاجية في موعدها غداً السبت دون أي مشاكل أو تعطيل.

كانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود شب في عيادة حسن عوض للتأمين الصحي ببنها دون خسائر بشرية أو مادية. تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بلاغاً من الدكتور جمال حجاج، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، بنشوب حريق بعيادة التأمين الصحي بكورنيش النيل ببنها.

انتقل على الفور اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء وتمت السيطرة على الحريق دون أي خسائر.

تبين من المعاينة التي أجراها العقيد حسني نصار، مفتش مباحث القليوبية، أن الحريق شب في إحدى الثلاجات الصغيرة بصيدلية في العيادة بسبب ماس كهربائي وجرى إطفاؤه وتبين احتراق مجموعة من الأوراق البسيطة دون أي خسائر في الأرواح.