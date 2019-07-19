شكرا لقرائتكم خبر عن إحلال وتجديد الصرف الصحي في عدد من شوارع بلقاس بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن البدء غداً السبت في إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي ببعض المناطق بمدينة بلقاس، وتم رصد جميع المناطق والشوارع التي سيتم الإحلال والتجديد لشبكات الصرف فيها وتخصيص 12 مليون جنيه للأعمال.

وقال محافظ الدقهلية، فى بيان صحفى، إن المناطق التي يبدأ العمل فيها تشمل شوارع : "مصرف التوفيقية من أمام المحكمة، شارع متفرع من مصرف التوفيقية، 7 شوارع فرعية منه، والشارع الضيق بالعزبة الحمراء مقابل صيدلية الشافعي، وشارع الشعراوي ومقابل مسجد الشعراوي وبجوار المسجد، وعدد 2 شارع متفرع منه شارع سعفان انحدار من الجمهورية إلى أبو رجيله، شارع فلسطين من أبو رجيله بطول 150 مترا، شارع خلف مدرسة عياد، منطقه دار الأيتام عدد 5 شوارع، شارع الدكتورة هبة جمعه شارع جودة يوسف، شارع مايز خليل، وشارع محمد مجاهد، شارع خلف صيدلية الدقم، منطقه مدرسة الصناعة وحتى نهاية الحيز بإجمالي عدد 8 شوارع فرعية، كما سيتم الربط بين اتجاهي ترعة السعرانة بالجهة المقابلة.