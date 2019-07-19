شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرى اليوم» تكشف تفاصيل التحقيقات فى أخطر قضية اتجار بالبشر فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ثلاثة أشهر بالتمام قضاها ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة التابع لإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية في مراقبة ومتابعة إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعنوان «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة» قادتهم للإيقاع بأخطر قضية اتجار بالبشر في الإسكندرية.

«المصرى اليوم» اطلعت على ملابسات القضية التي حملت رقم 5373 لسنة 2019 وجرى تحقيقها أمام المستشار خالد عبدالقوى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمود الغايش، المحامى العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية.

ووفقا لمحضر تحريات ضباط «مكافحة الاتجار بالبشر» فقد تمكن الرائد محمد عبادى من رصد صفحة مشبوهة على موقع «فيس بوك» بعنوان «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة» وعلى الفور تم متابعتها والاتصال بأدمن الصفحة ويدعى «محمد إ م خ» وعقب استئذان النيابة العامة تبين أنه يقوم بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالأطفال والنشر والترويج لبيع الأطفال على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت بمواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مقابل مبالغ مالية مستخدما الصفحة المسماه «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة» وعرض أرقام التليفونات الخاصة به، مخالفا بذلك القانون رقم 175 لسنة 2019 الخاص بكافة جرائم تقنية المعلومات.

وعلى الفور تم وضع خطة قادها الرائد «العبادى» بإشراف العقيد تامر سمير، على أن يقوم الأول بالاتصال بالمتهم لشراء أحد الاطفال منه وعقب استئذان النيابة العامة في إجراء التسجيلات اللازمة ابتلع المتهم الطعم وعرض أحد الاطفال سن 8 شهور على الضابط الذي تنكر في صورة زوج عقيم يريد تبنى أحد الاطفال.

ثم تلقى الضابط من المتهم اتصالا هاتفيا يفيد بأنه لم يتمكن من التصرف في الطفل وعرض طفلة للبيع بمقابل مالي 65 ألف جنيه وأنه مستعد لتسليمها يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 صباحاً وذلك أمام مستشفى الشاطبي الجامعي بالإسكندرية.

وعلى الفور تأكد الضابطان أن هناك جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتوجها إلى الإسكندرية على رأس قوة من الشرطة السريين تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره حال ارتكاب المتهم الواقعة.

جلس الرائد محمد العبادى على أحد المقاهى القريبة من المستشفى بينما نشر العقيد تامر سمير رجال الشرطة السريين بجميع المداخل والمخارج انتظاراً للإشارة المتفق عليها.

لحظات قليلة وظهر المتهم والتقى بالضابط وأخبره أن والدة الطفلة وضعت الطفلة المراد بيعها صباحاً بمستشفى الشاطبي الجامعي وأنه في انتظار خروجها من المستشفى وبأن أحد الأشخاص سيحضر الآن وهو المرافق للأم وطلب منه عقب استلام الطفلة يقوم بتسليم ذلك الشخص مبلغا ماليا 50 ألف جنيه وأنه سوف يتقاضي باقي المبلغ 15 ألف جنيه وبالفعل ظهر المرافق وتسلم المبلغ المتفق عليه من الضابط وأخبره بأن والدة الطفلة ستخرج خلال نصف ساعة بعد إنهاء الاجراءات.

وطلب منى التوجه بالسيارة خاصتي لاصطحابهم واستلام الطفلة وتسليم المبالغ المالية المتفق عليها وبالانتظار أمام المستشفى حضر القائم على الصفحة «السمسار» حاملا طفلة وبصحبته سيدة وبصحبتهم ذات الشخص المرافق لها وبدخولهم السيارة طلب «السمسار» المبلغ المالي المتفق عليه وتسليمه للشخص المتواجد معنا حتى يقوم بتسليم الطفلة للضابط والذى بدوره أعطى إشارة الضبط المتفق عليها مع العقيد تامير سمير، وتمكنا من ضبطهم جميعا.

الأم تدعى «وفاء.أ.أ» 27 سنة، طالبة بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، مقيمة بدائرة قسم باب شرقى.

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وبتفتيشها عثر بحوزتها على جواز سفر، إخطار ولادة من مستشفى الشاطبي مدون به نوع المولود أنثى ومؤرخ بتاريخ 16 يوليو الجاري، وصورتين من عقد زواج خاص بالمتهمة، وصورة رقم قومي لزوجها المدعو«ع.ع.م»، وهاتف محمول.

أما المتهم الثاني المرافق لها فيدعى «كريم.أ.م» 28 سنة، طالب بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، ولا يحمل إثبات بطاقة رقم قومي، بينما يدعى الثالث «محمد.أ.م.خ» وهو السمسار و«أدمن» الصفحة المشبوهة على «فيس بوك».

وأمام المستشار خالد عبدالقوي، رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية، اعترف المتهمون بالواقعة ودور كل منهم حيث قررت والدة الطفلة أنها متزوجة من المدعو«ع.ع.م» وهجرت منزل الزوجية منذ عامين ونصف بسبب خلافات بينهما، إلا أنها مازالت في عصمته.

وأوضحت المتهمة أنها تعرفت خلال تلك الفترة على المتهم الثانى المدعو«كريم» ونشأت بينهما علاقة غير شرعية وعاشرها معاشرة الأزواج ما نتج عنه حملها سفاحا، فاتفقا على التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمرهما ولعدم قدرتها على الإنفاق عليها.

وأضافت الأم أنها وعشيقها تواصلا مع المتهم الثالث من خلال الأرقام المدونة على صفحة «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة» وأخبرهم بأن لديه مشتريا للطفلة مقابل مبلغ 50 ألف جنيه.

وأقرت أنها قيدت الطفلة بسجلات المستشفى باسم زوجها المشار إليه من خلال استخدام صورة ضوئية لوثيقة عقد الزواج وأخرى لبطاقة الرقم القومي الخاصة به، موضحة أن الهاتف المحمول المضبوط معها استخدم في التواصل لإتمام عملية بيع طفلتها.

أما المتهم الثانى المدعو «كريم» فقرر صحة ما ذكرته المتهمة بوجود علاقة غير شرعية بينهما أسفرت عن حملها سفاحا وقررا بيع الطفلة لإخفاء آثار علاقتهما الآثمة، من خلال التواصل مع المتهم الثالث عبر هاتف «آيفون»- يحوي رسائل نصية على تطبيق واتس آب تدل على وجود علاقة غير شرعية مع المتهمة.

بينما اعترف المتهم الثالث بممارسته نشاطا إجراميا في مجال بيع الأطفال من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» باسم «أطفال للتبني بمقابل مادي للأسرة» واستخدامها في استقطاب راغبي بيع وشراء الأطفال.

وأشار المتهم أمام النيابة أنه يدير تلك الصفحة من خلال هاتفه المحمول، موضحاً أنه اتفق مع المتهم الأول والثانية على بيع الطفلة نظير تقاضيه مبلغ 15 ألف جنيه.

وعقب إنتهاء التحقيقات وبعرضها على المحامى العام لنيابات شرق الاسكندرية الكلية أمر بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف المحمولة والأوراق المضبوطة معهم.

وأيداع الطفلة مستشفى رأس التين العام حفاظا على حياتها، وثبت من توقيع الكشف الطبي عليها أنها مبتسرة، كاملة النمو، عمرها الرحمي 38 أسبوع، لا تعاني من أي أمراض باطنية، ولا إصابات خارجية، وتم وضعها بالحضانة.