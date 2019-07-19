شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يؤدون صلاة الجنازة على زوجة إبراهيم سعدة بمسجد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى العشرات صلاة الجنازة على جثمان نادين روبن بولى زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، الجمعة، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.

وكانت الراحلة في رحلة بأحد فنادق الساحل الشمالي بمطروح، وتوفيت أثناء السباحة.