شكرا لقرائتكم خبر عن العشرات يؤدون صلاة الجنازة على زوجة إبراهيم سعدة بمسجد الشرطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى العشرات صلاة الجنازة على جثمان نادين روبن بولى زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، الجمعة، بمسجد الشرطة بمدينة 6 أكتوبر، قبل تشييعها إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة.
وكانت الراحلة في رحلة بأحد فنادق الساحل الشمالي بمطروح، وتوفيت أثناء السباحة.
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