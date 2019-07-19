"هيروين وسلاح وذخيرة".. مباحث الحوامدية تضبط "عصابة البودرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الجمعة، القبض على عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وأسلحة نارية بمركز الحوامدية جنوب المحافظة.
تحريات ضباط فرقة جنوب الجيزة أكدت اتجار "نور" 30 سنة، و"بهاء" 32 سنة، في المواد المخدرة، وأنهما يتخذان قرية منى الأمير مسرحا لنشاطهما الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية بقيادة الرائد عبد العزيز فرحات والنقيب فاروق عبدالقادر معاونا مباحث الحوامدية من ضبطهما في أحد الأكمنة المُعدة لهما.
عُثر بحوزة المتهمين على تذاكر هيروين وقطعتي سلاح ناري وذخيرة ومبلغ مالي وهواتف محمول، وأقر المتهمان أمام العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، بحيازتهما للمخدر بقصد الاتجار، والسلاح لدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، والمبلغ حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما.
تحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
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