"طفلة عمرها ساعتان بـ60 ألف جنيه".. تفاصيل ضبط أم لحظة محاولتها بيع ابنتها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

ألقت قوات الأمن بإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، القبض على سيدة وشابين لاتهامهم بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثي الولادة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام أحد الأشخاص (مقيم بالمنشية بمحافظة الإسكندرية - سبق اتهامه فى 4 قضايا "تبديد – ضرب" ومحكوم عليه فى إحداها).. بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة واعتزامه التصرف بالبيع لطفلة حديثة الولادة مقابل مبلغ مالى قدره 60 ألف جنيه.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه، وبصحبته (طالب– مقيم بكفر الشيخ) و(سيدة حاصلة على بكالوريوس ومقيمة بالإسكندرية "منفصلة عن زوجها دون طلاق رسمى")، وبرفقتهم طفلة حديثة الولادة (لم يتجاوز عمرها ساعتين) حال شروعهم بالتصرف فيها بالبيع بنطاق قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وقد عُثر بحوزتهم على (3 هواتف محمولة) بفحصها تبين إحتواؤها على العديد من الرسائل والمحادثات النصية والصوتية المتبادلة تؤكد ارتكابهم الواقعة.

بمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة، واعترف الأول بمزاولته نشاطا إجراميًا فى مجال الاتجار بالأطفال حديثى الولادة من خلال عرض بيع وشراء الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعى فى حين اعترف الثانى بارتباطه بعلاقة غير شرعية بالمتهمة الثالثة أسفرت عن حملها سفاحاً إلى أن تمت الولادة بموجب إخطار ولادة نسب لزوجها خلافاً للحقيقة، وبمواجهتها اعترفت بصحة أقوال المتهمين والتصرف فى الطفلة بالبيع مقابل مبلغ قدره 50 ألف جنيه خشية افتضاح أمرهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة.