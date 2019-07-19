السيسي و"بن صالح" يصلان ستاد القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:
وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح ستاد القاهرة الدولي لحضور فعاليات حفل ختام كأس أمم أفريقيا والمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال، حسبما أفاد التليفزيون المصري.
ووصل بن صالح أمس الخميس إلى القاهرة قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الجزائر في زيارة لمصر لمؤازرة منتخب بلاده في مباراة نهائي بطولة أفريقيا التي تقام ضد السنغال مساء الجمعة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح بطولة كأس الأمم الأفريقية في ستاد القاهرة الدولي، 21 يونيو الماضي، حيث حضر المباراة الأولى التي جمعت منتخبي "مصر وزيمبابوي".
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