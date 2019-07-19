6 توصيات في ختام مؤتمر جراحة التجميل بمعهد ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور هاني راشد، مدير عام معهد ناصر، إن المعهد دائمًا ما يسعى لتقديم أفضل رعاية صحية في مصر والشرق الأوسط، ومن منطلق حرص الدولة على تطوير القطاع الصحي يتم استقدام الخبراء لمزج الخبرات وتدريب الأطباء، والخروج بتوصيات لتقديم أفضل رعاية صحية في عام مقدمي الرعاية الصحية.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الثاني لقسم جراحة التجميل، بحضور الخبير الأجنبي واين سميث، رئيس قسم جراحة التجميل والتكميل بجامعة فري سيتي بجنوب أفريقيا، وعدد من المشاركين.

وأشار "راشد" إلى إعجاب الخبير الأجنبي بقسم جراحة التجميل بمستشفى معهد ناصر، وبالجراحات المتقدمة وبالخدمة المتميزة المقدمة للمرضى وباستعداده لمواصلة التعاون مع القسم والعودة مرات أخرى.

كما أبدى استعداده لاستقبال بعض صغار الأطباء للتدرب على يديه في جنوب أفريقيا ودبي.

وأعلن الدكتور أحمد خشبة، رئيس قسم جراحة التجميل، أهم توصيات المؤتمر، وتشمل:

١- على المريض التأكد من خبرات جراح التجميل ومؤهلاته قبل عمل أي جراحة تحت يديه لوجود دخلاء على التخصص في كل مكان من العالم.

٢- على جراح التجميل عدم إجراء الجراحة على أي مريض تجميل إلا بعد التأكد من سلامته النفسية.

٣- عدم إجراء الجراحة إلا في حالة وجود مبرر موضوعي لعمل الجراحة أي كانت تجميلية أو تكميلية.

٤- في جراحات تنسيق القوام، على الجراح تقسيم الجراحة إلى مرحلتين كلما أمكن، وعلاج الجزء السفلي من الجسم في مرحلة ثم الجزء العلوي في مرحلة أخرى.

٥- على جراح التجميل التمكن في مجال جراحة تجميل الأنف التدرب على إجراء الجزء الخاص باستعدال الحاجز الأنفي مع الجراحة التجميلية.

٦- تأكيد الخبير أن الوسيلة الوحيدة لشد الوجه هي عن طريق الجراحة وأن الوسائل الأخرى غير الجراحية لا زالت محدودة الكفاءة والجدوى.