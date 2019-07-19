ابنة إبراهيم سعدة بعد غرق والدتها: "كانت نعمة.. ربنا يرحمها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وجهت نيفين إبراهيم سعدة، كريمة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رسالة لوالدتها، بعد أن لقيت مصرعها غرقًا، في الساحل الشمالي، أمس الخميس.

وقالت "نيفين"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "الست دي أحلى وأعظم ست في الدنيا، ماشفتش ولا حاشوف تفاني وحب وضمير زي اللي شوفته معاها، هي بجد كانت نعم الزوجة في الحلوة والمرة، في الصحة والمرض، أمي دي نتعلم منها دروس، في مرض أبويا كانت هي كل حاجة، هي الجندي المجهول اللي كانت معاه في كل لحظة، مسكت إيده لآخر لحظة، 56 سنة جواز ده عمر وحياة بحلوها ومرها".

واختتمت رسالتها "الله يرحمك ويصبرنا".

وشيعت عصر الجمعة، جنازة زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن لقت مصرعها غرقًا، مساء أمس الخميس.