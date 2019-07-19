ضياء رشوان: صرف بدل الصحفيين 24 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه يجري تحويل المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر يوليو، من الهيئة الوطنية للصحافة، إلى المؤسسات الصحفية.

وأوضح رشوان، في بيان اليوم الجمعة، أن مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين في الصحف الخاصة والحزبية يجري تحويلها كذلك من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى حساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من يوم الأربعاء 24 يوليو.