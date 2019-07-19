مصر | بـ"عدة طعنات" و"وسط الشارع".. تشريح جثة شاب قتله مهتز نفسيا بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"عدة طعنات" و"وسط الشارع".. تشريح جثة شاب قتله مهتز نفسيا بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الهرم، بجنوب الجيزة، بتشريح جثة الشاب "عبد الرحمن" الذي قتل على أيدي مهتز نفسيا بمنطقة كعابيش بالطوابق، إثر تسديد طعنات متفرقة في جسده في الشارع، أنهت بحياته على الفور، فيما طلبت تقرير الطب الشرعي، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وطلبت النيابة سرعة التحريات.

وأفاد مصدر مطلع، في واقعة قتل شاب على أيدي شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، أن أهالي منطقة كعابيش بالطوابق بمنطقة الهرم، فوجئوا يوم الواقعة بشخص يمسك بسكين بيده ويلوح بها أمام المواطنين وشهرته "أبو الهول"، إلى أن قام الأهالي بالسيطرة عليه ولكن المتهم سدد طعنات كثيرة لأكثر من شخص، وطالت بعضها الشاب "عبد الرحمن"، يبلغ من العمر 20 عامًا، فارق على إثرها الحياة على الفور، مضيفا أن الأهالي حاولوا الإمساك به مما فر هاربا إلى مخزن لمحل جزارة بالمنطقة، وأغلق الأهالي الباب فورًا لحين حضور الشرطة، مؤكدا عدم وجود سابق معرفة بين المتهم والمجني عليه والمصابين.

وأضاف المصدر، أن المتهم أصاب شخصين آخرين من المنطقة، وهم الآن في العناية المركزة بمسشتفى الهرم، نتيجة لكثرة الطعنات المتفرقة بجسدهما.

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وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات مقتل الشاب، وتوصلت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه يدعى " عبد الرحمن "، وأن الجاني سدد عدة طعنات له، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأصاب شخص آخر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.