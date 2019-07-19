مصر | "قتله بعدة طعنات".. ننشر صورة "عبدالرحمن" ضحية "مجذوب الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قتله بعدة طعنات".. ننشر صورة "عبدالرحمن" ضحية "مجذوب الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت بوابة "الخليج 365"، على صورة الشاب "عبد الرحمن" ويبلغ من العمر 20 عامًا، الذي قتل على أيدي مهتز نفسيا بمنطقة الكعابيش بالطوابق بمنطقة الهرم، حيث سدد المتهم والشهير "بأبو الهول"، عده طعنات، أنهت حياته على الفور، حيث حاول أهالي المنطقة نقله على الفور للمستشفى ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد مصدر مطلع، في واقعة قتل شاب على أيدي شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، أن أهالي منطقة كعابيش بالطوابق بمنطقة الهرم، فوجئوا يوم الواقعة بشخص يمسك بسكين بيده ويلوح بها أمام المواطنين وشهرته "أبو الهول"، إلى أن قام الأهالي بالسيطرة عليه ولكن المتهم سدد طعنات كثيرة لأكثر من شخص، وطالت بعضها الشاب "عبد الرحمن"، يبلغ من العمر 20 عامًا، فارق على إثرها الحياة على الفور، مضيفا أن الأهالي حاولوا الإمساك به مما فر هاربا إلى مخزن لمحل جزارة بالمنطقة، وأغلق الأهالي الباب فورًا لحين حضور الشرطة، مؤكدا عدم وجود سابق معرفة بين المتهم والمجني عليه والمصابين.

وأضاف المصدر، أن المتهم أصاب شخصين آخرين من المنطقة، وهم الآن في العناية المركزة بمسشتفى الهرم، نتيجة لكثرة الطعنات المتفرقة بجسدهما.

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وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات مقتل الشاب، وتوصلت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه يدعى " عبد الرحمن "، وأن الجاني سدد عدة طعنات له، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأصاب شخص آخر.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.