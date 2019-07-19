مصر | "واحد مات واثنين بالعناية المركزة".. تفاصيل جديدة في واقعة "مجذوب الهرم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "واحد مات واثنين بالعناية المركزة".. تفاصيل جديدة في واقعة "مجذوب الهرم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفاد مصدر مطلع، في واقعة قتل شاب على أيدي شخص يبلغ من العمر 60 عامًا، أن أهالي منطقة كعابيش بالطوابق بمنطقة الهرم، فوجئوا يوم الواقعة بشخص يمسك بسكين بيده ويلوح بها أمام المواطنين وشهرته "أبو الهول"، إلى أن قام الأهالي بالسيطرة عليه ولكن المتهم سدد طعنات كثيرة لأكثر من شخص، وطالت بعضها الشاب "عبد الرحمن"، يبلغ من العمر 20 عامًا، فارق على إثرها الحياة على الفور، مضيفا أن الأهالي حاولوا الإمساك به مما فر هاربا إلى مخزن لمحل جزارة بالمنطقة، وأغلق الأهالي الباب فورًا لحين حضور الشرطة، مؤكدا عدم وجود سابق معرفة بين المتهم والمجني عليه والمصابين.
وأضاف المصدر، أن المتهم أصاب شخصين آخرين من المنطقة، وهم الآن في العناية المركزة بمسشتفى الهرم، نتيجة لكثرة الطعنات المتفرقة بجسدهما.
وتلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وأجرت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحرياتها لكشف ملابسات مقتل الشاب، وتوصلت تحريات المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه يدعى " عبد الرحمن "، وأن الجاني سدد عدة طعنات له، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وأصاب شخص آخر.
وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.