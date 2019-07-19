أخبار مصر | "الأوقاف": مشروع صكوك الأضاحي يصب في مصلحة الفقير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": مشروع صكوك الأضاحي يصب في مصلحة الفقير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعًا اليوم الجمعة بقيادات الدعوة ومديري الإدارات، وذلك بقاعة الاجتماعات بمحافظة القاهرة.

بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد حنفي سكرتير عام المحافظة، والأستاذ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس لجنة الأسرة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، والدكتور خالد صلاح وكيل مديرية الأوقاف ، وعدد من قيادات الدعوة بالمحافظة.

وفي بداية كلمته، بين جمعة، أن وزارة الأوقاف تقوم بالشراكة مع محافظة القاهرة والتعاون الكامل في كل ما يعمل على بناء الوطن وإعماره وتقدمه، مشيرا إلى أن هذا التعاون إنما يأتي في أبهى صوره وأفضل مراحله، مؤكدًا أن الاهتمام بالمساجد الأثرية والتاريخية، وبخاصة مساجد آل البيت، وتسليط الضوء عليها يأتي هذا كله من باب إعلام الناس بها وتعريفهم بتاريخنا وحضارتنا العريقة التي تحمل بين طياتها عبق الحضارة المصرية، فمصر بحضارتها وتاريخها صاحبة الألف مئذنة تحمل عبق الحضارة وروح التاريخ على مر العصور، كما صارت مصر أيضا صاحبة الألف مدرسة قرآنية اهتمامًا بحفظ كتاب الله.

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وأشار إلى أن من يخون وطنه لا خير فيه؛ فهو خائن لدينه ومعتقده؛ لأن حفظ الأوطان من أعظم مقاصد الأديان، مشددًا على أن أي خائن لا مكان له بيننا هو ومن يتواطؤ معه، بل كل من يسيء إلى وطنه لا مكان له بيننا هو ومن يغض الطرف عنه.

وفي ذات السياق بين وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الأضاحي إنما يصب في مصلحة الفقير والمحتاج، والأسر الأولى بالرعاية؛ لذلك تعطي وزارة الأوقاف الأهمية البالغة لهذا المشروع الوطني الكبير.

وفي كلمته ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة دور الأوقاف في بيان سماحة الإسلام ويسره في وقت انتشرت فيه الجماعات الظلامية صاحبة الأفكار المتشددة.