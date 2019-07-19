أخبار مصر | غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 15 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع الخدمة عن مناطق تقسيم النصر للسيارات (بوادي حوف – مساكن الضباط – منطقة المصانع وعزبة زين – منطقة الملاءة بعزبة الوالدة منطقة وادي حوف) وضعفها بمنطقة حدائق حلوان. وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت، وحتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000مم المتعارض مع أعمال الكوبري بشارع النصر للسيارات بوادي حوف.

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