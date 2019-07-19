أخبار مصر | الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي في القاهرة تجاوزت الـ 3 ملايين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحي في القاهرة تجاوزت الـ 3 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف القاهرة حققت المركز الأول في مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن حيث بلغت مبيعات الصكوك (2037) صكًّا، بإجمالي (3.666.600) جنيه .

وأضافت في بيان لها: بلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات الصكوك ( 18.451.800 ) جنيه حتى تاريخه، وقررت الوزارة صرف مكافأة قدرها ثلاثون ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي .

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وأكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا علي الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف من خلال مشروع صكوك الأضاحي الذي أصبح من أهم وأعظم المشاريع التي تتبناها وزارة الأوقاف والتي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ومساعدة الأسر أكثر احتياجا في صورة من صور التواد والتراحم والتكافل بين أبناء الوطن الواحد واتضح ذلك في الأعوام السابقة.

وقال عبد الرازق خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده بأئمة وقيادات إدارات أوقاف (مطاى – بني مزار – صندفا – حلوة) بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم حسانين مدير عام الدعوة بالمنيا.

وذلك لمناقشة بعض المستجدات إن ما قدمته الوزارة من لحوم أو مواد غذائية أو مساعدات عينية أظهرت بحق الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الأوقاف في هذه المرحلة الفارقة التي تحتاج إلى مجهودات وتكاتف الجميع في دور أشادت به كافة المؤسسات.