أخبار مصر | "نقابة القراء" تنفي وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقابة القراء" تنفي وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المتحدث الرسمي لنقابة القراء محمد الساعاتي، ما أثير على موقع "فيس بوك" حول وفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء.

وقال "الساعاتي" في تصريحات خاصة: "كل ما أثير حول وفاة الشيخ الطبلاوي شائعات لا أساس لها من الصحة".

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من جانبه تقدم الشيخ محمد حشاد شيخ عموم القارئ المصرية، بخالص العزاء للشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القراء بجمهورية مصر العربية في وفاة شقيقته .

وأكد الشيخ منتصر الأكرت كبير مبتهلي الإذاعة والتلفزيون، إن شقيقة الشيخ الطبلاوي توفيت أمس الخميس.