أخبار مصر | نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين يعلن موعد صرف بدل التدريب والتكنولوجيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن صرف المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية، عن شهر يوليو.

وقال في بيان له، إنه جاري تحويل هذه المبالغ من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية، كذلك جاري تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداءً من يوم الأربعاء 24 يوليو.