أخبار مصر | خلال الـ3 ساعات الأولى.. 495 مهندسا يشاركون بانتخابات رئيس "فرعية البحيرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال الـ3 ساعات الأولى.. 495 مهندسا يشاركون بانتخابات رئيس "فرعية البحيرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، إقبالا أقل من المتوسط في ساعاتها الأولي، وسط توقعات بزيادة الإقبال في الساعات الأخيرة من الانتخابات على مقعد رئيس النقابة، والتي تستمر حتى السادسة مساء.

وشارك 495 مهندسا خلال الثلاث ساعات الأولى من بدء الانتخابات التي انطلقت في العاشرة من صباح اليوم، وكان المشاركون من جميع الفئات العمرية، فيما كان مهندسو المدني الأكثر مشاركة، يليهم مهندسو الميكانيكا والكهرباء.

Advertisements

وأكد المهندس أحمد السيد أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة، ورئيس لجنة الإشراف على الإنتخابات، أن النقابة وضعت كافة إمكانياتها لضمان نزاهة الإنتخابات، مشيرا إلى أن العملية الإنتخابية تسير بإنتظام ويسر، و أن عمليات الإقتراع تتم في إطار من الود و الإحترام الكامل من جميع المشاركين سواء ناخبين او مرشحين.

ودعا المهندس أحمد السيد مهندسي البحيرة إلى المشاركة في الساعات المقبلة للإنتخابات لإختيار رئيس النقابة الذي سيقود العمل النقابي في البحيرة خلال الفترة القادمة.

وقال أن الإنتخابات سيتم حسمها اليوم دون حاجة لجولة إعادة في حالة حصول أحد المرشحين على (50% +1 ) من اصوات الناخبين.