شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» تبحث مع «CBC» البرازيلية تعميق التعاون بتصنيع الذخائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، أمس، فابيو مازارو رئيس مجلس إدارة شركة «CBC» البرازيلية العاملة فى تصنيع الذخائر، لبحث التعاون المشترك مع الشركات التابعة للوزارة، وذلك فى ديوان عام الوزارة.

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واستعرض الجانبان مستجدات التعاون القائم بينهما فى مجال تصنيع الذخائر والقنابل اليدوية لصالح القوات المسلحة والشرطة وتم مناقشة سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره ليشمل مجالات التصنيع للمعدات الإنتاجية والمشاركة فى تصنيع منتجات على قدر عال من الجودة وبسعر منافس باستخدام التكنولوجيا البرازيلية والأيدى العاملة المصرية، كما تم استعراض إمكانيات الشركات التابعة للوزارة خاصة العاملة فى مجال إنتاج الأسلحة والذخائر.

من جانبه أعرب «مازارو» عن ثقته فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربى من مقومات وإمكانيات تكنولوجية فى مجال تصنيع الذخائر ذات الأعيرة الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها حيث زار فريق من الشركة إحدى شركات الإنتاج الحربى منذ شهرين وتم الاطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها، كما أبدى استعداده للتوسع فى فتح آفاق جديدة للتعاون لتمتد لمجالات التصنيع الحربى المختلفة وتعميق تكنولوجيا التصنيع من خلال نقل التكنولوجيا والاستثمار فى مصر وكذلك توفير التدريب للعمالة من أجل توفير مطالب دول البحر المتوسط وإفريقيا وإمكانية المشاركة فى تصنيع معدات الإنتاج.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على زيارة وفد من شركات الإنتاج الحربى للشركة البرازيلية وزيارة وفد فنى من الشركة للشركات العاملة فى إنتاج الذخيرة لتحديد أوجه التعاون المشترك.