شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع سفير فرنسا التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وستيفان روميتييه سفير فرنسا بالقاهرة، التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد «طلعت» خلال اللقاء اهتمام مصر بمجال الذكاء الاصطناعي وأولويته على أجندة عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما استخداماته في الأبحاث التطبيقية في مجالات الزراعة، والخدمات الصحية، والمواصلات، والتصنيع، ومعالجة اللغات الطبيعية (اللغة العربية)؛ حيث يأتي الاهتمام باللغة العربية تحديدًا في ضوء دور مصر الإقليمي المتميز في المنطقة العربية.

ولفت إلى الاهتمام بإعداد الكوادر المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، حيث أصبحت علوم البيانات أحد المسارات الهامة المضافة للمناهج التعليمية في الجامعات المصرية، كما تمت إضافتها لمسارات التدريب في معهد تكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء بحث التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إقامة شراكات مع الهيئات والشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون المشترك بين المؤسسات التدريبية من البلدين من أجل بناء القدرات المتخصصة في هذا المجال.

كما تمت مناقشة التعاون المشترك في إطار تنفيذ مبادرة المسابقة الفرنسية – المصرية للشركات المصرية الناشئة والتي تأتي كمبادرة من السفارة الفرنسية بالقاهرة، بالإضافة إلى عددٍ من الشركات الفرنسية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

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وتتناول المسابقة ثلاثة محاور، هي: (الصحة، والمعاملات المالية، والمدن الذكية) وما يمكن أن تقدمه التكنولوجيا لخدمة هذه المحاور.

وتأتي المبادرة في إطار متابعة تنفيذ الاتفاقيات الأربع التي تم توقيعها بين البلدين في يناير الماضي أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر والخاصة بالتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي كانت من ضمنها تعزيز ريادة الأعمال ونمو الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ومن المقرر أن تشمل المسابقة جوائز مالية للفائزين، بالإضافة إلى إتاحة فرصة للشركات الناشئة الفائزة للسفر إلى فرنسا لقضاء فترة احتضان؛ حيث سيتم الإطلاق الرسمي للمسابقة في شهر أكتوبر القادم، على أن تكون فعالية تسليم الجوائز في فبراير القادم.

وفي هذا السياق، وجه السفير الفرنسي الدعوة للسيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليقوم بالافتتاح الرسمي للمسابقة.

كما دعا السفير الفرنسي الدكتور عمرو طلعت لزيارة فرنسا لإجراء بعض اللقاءات مع مسؤولي الحكومة الفرنسية، ومسؤولي أبرز الشركات الفرنسية العاملة في المجالات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاسيما تلك الشركات التي تسعى للاستثمار في مصر؛ حيث رحب الدكتور عمرو طلعت بالدعوة باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون فيما بين البلدين في هذه المجالات.

حضر اللقاء المهندس حسام الجمل، مساعد الوزير لشبكات وبنية الاتصالات، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجي وصناعة الإلكترونيات والتدريب، والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعي، والمهندس محمد الجوسقي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة، وإيزابيل روز، نائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا بالقاهرة.