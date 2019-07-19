شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزيرة الهجرة.. إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة «أوركيديا» للصناعات الدوائية ومؤسسة «مصر تستطيع» مؤتمرًا لإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة» لتدريب شباب أطباء طب وجراحة العيون، بالتعاون مع المستشفى الوطني للعيون، بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة «مصر تستطيع» والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية و«أوركيديا» للصناعات الدوائية، بهدف تدريب شباب الأطباء على أحدث ما توصل إليه العلم في التشخيص وطرق العلاج.

ويشمل البروتوكول التدريب وورش عمل، كما يطبق على 20 محافظة على مستوى الجمهورية بواقع 2040 طبيبًا.

وتتضمن المحاضرات النظرية، خلال التدريب، أحدث الطرق المبتكرة لتوصيل المعلومة بطريقة حديثة، يقدمها نخبة من أكبر أساتذة طب وجراحة العيون في مصر والشرق الأوسط.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن سعادتها بمشاركتها اليوم في مؤتمر إطلاق المراحلة الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة»، مُشيدة بالمرحلتين السابقتين اللتين حظيتا باهتمام أطباء المصريين في الخارج الذين حرصوا على المشاركة هذه المبادرة.

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وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة حرصت على مساعدة مؤسسة «مصر تستطيع» في دعوة الأطباء المصريين بالخارج للمشاركة في المبادرات الرئاسية لعلاج أمراض العيون ودعم أهالينا في المجال الصحي في مصر، وفي إطار ذلك سلمت المؤسسة قائمة ضمت نخبة من أطبائنا في الخارج الذين لم يبخلوا بخبرتهم ووقتهم وشاركوا في قوافل طبية لعدد من المحافظات لخدمة أبناء الوطن.

وأوضحت الوزيرة أن ذلك يأتي ذلك في إطار الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين في الخارج للارتقاء بصحة أبناء وطنهم، والتي جاءت تماشيًا مع حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالصحة كأحد العناصر المهمة في بناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن هناك أيضا عددا من الأطباء داخل مصر أعلنوا استعدادهم للمشاركة بجانب زملائهم الأطباء المقيمين بالخارج.

وثمنت السفيرة نبيلة مكرم دور وجهود كافة المشاركين في هذه المبادرة من قطاع عام وخاص ودولة ومنظمات مجتمع مدني، وأطباء المصريين في الخارج، حيث لم ينسوا بلدهم وكانوا على أتم الاستعداد لتقديم خدمات علاجية مجانية على أعلى المستويات العالمية، فقد عمل الجميع سويا على تطوير هذه المبادرة لكي تعود بالنفع على المواطن البسيط، مؤكدة أننا جميعا نعمل معا لكي نصل بمصرنا إلى أفضل الدرجات.

وشهد المؤتمر عدة محاضرات للتدريب على أحدث الطرق المبتكرة عن أمراض المياه البيضاء، والشبكية، وزرع القرنية، قدمها نخبة من كبار أساتذة طب وجراحة العيون في مصر والشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا، عن سعادته بمشاركة وزيرة الهجرة في إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «عقول عظيمة»، لافتا أنها جاءت ضمن خطة الشركة لتدريب أطباء الرمد حديثي التخرج بالتعاون مع الجامعات المصرية وخبراء من الخارج، وبالتنسيق مع مؤسسة مصر تستطيع.

جدير بالذكر أن مؤسسة «مصر تستطيع» تتشكل من مجلس الخبراء، برئاسة وزيرة الهجرة، ويضم في تشكيله العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مجلس أمناء يتضمن كلا من: الدكتور هاني الناظر رئيسًا لمجلس الأمناء، وأحمد فايق الأمين العام، ومها سالم الأمين العام المساعد وأمين الصندوق، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور شريف صدقي رئيس جامعة زويل، والدكتور شرين عباس حلمي نائب رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية.