شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يتلقى تقريرًا حول موقف دودة الحشد الخريفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور محمد عبدالمجيد، رئيس لجنة متابعة الإجراءات الاحترازية التابعة للوزارة، حول الموقف الحالي لدودة الحشد الخريفية.

وقال «عبد المجيد» إن آخر عمليات الكشف عن الإصابة في كافة أنحاء الجمهورية في ٣ يوليو الجاري، سجلت أن مستوى الإصابة في عموم الجمهورية بلغ حوالي ٢٧٪، وهي نسبة تكاد تكون منعدمة، لافتا إلى أن جميع أنحاء مصر خالية من الإصابة عدا محافظات أسوان والأقصر وجنوب قنا بنسبة طفيفة.

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وأكد رئيس اللجنة أن هناك عمليات مسح واسعة على الحدود المتاخمة للسودان منذ 2017، حيث تم تسجيل دودة الحشد الخريفية في مصر في نهاية مايو الماضي، لافتا أن الإصابات التي تم رصدها في أسوان والأقصر وجنوب قنا تحت السيطرة الكاملة مع خلو باقي محافظات الجمهورية من أي إصابات بدودة الحشد الخريفية، وهذا ما أكدته عمليات المسح المستمرة في كافة محافظات مصر.

وأوضح أن الوضع الحالي «مُطمئن للغاية»، وأن جميع الجهات المسؤولة عن إدارة الموقف والتابعة لوزارة الزراعة تقوم بعمليات مراقبة دقيقة وحثيثة ومستمرة بناء على تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة برصد أي تحرك للإصابة، بالإضافة عمليات أحكام السيطرة على الآفة ومنع انتشارها.

واعتبر أن «الأمر يحتاج إلى مزيد من الهدوء ولا يدعو إلى القلق، نظرًا للمتابعة المستمرة وانخفاض الإصابة الى مستوى أقل من الحدود الحرجة للإصابة».