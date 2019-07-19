شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق خالد يوسف بحضور محافظ القليوبية وصباحي والإبراشي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع، اليوم، المئات من أهالي قرية «تصفا» ومركز كفرشكر جثمان اللواء أبو مسلم يوسف، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وشقيق النائب والمخرج خالد يوسف، لمثواه الأخيرة بمقابر العائلة بالقرية.

خرجت الجنازة من مسجد القرية عقب الصلاة على الجثمان، وتقدمها شقيق الراحل صلاح يوسف ونجل الراحل يوسف أبومسلم ومحمد زكريا محي الدين، عضو البرلمان ونجل الراحل زكريا محي الدين، أحد الضباط الأحرار، وسط حضور من أهالي القرية والقرى المجاورة لتقديم العزاء.

Advertisements

في سياق متصل، قدم الدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، والإعلامي وائل الإبراشي وحمدين صباحي المرشح الرئاسي الأسبق وهيثم أبوالعز الحريري، عضو مجلس النواب، والدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والمهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، وحمدي سلامة، رئيس مدينة بنها، واجب العزاء لشقيق ونجل الراحل في السرادق المقام القرية، عقب انتهاء الجنازة.

يذكر أن «أبو مسلم» تولى منصب مساعد وزير الداخلية الأسبق، وكان من المقرر أن تدفع به العائلة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة منذ فترة، لكنه تراجع قبيل مرضه بسبب سفره للخارج عدة مرات لتلقي علاج، ومع سوء حالته جرى حجزه للعلاج بالقاهرة في أحد المستشفيات حتى وافته المنية.

ويعد أحد مؤسسي مبادرة «بكرة لينا» على مستوي الجمهورية، وكان الراعي الرئيسي لأنشطة المبادرة على مستوي المحافظة حتى فترة التعديلات الدستورية الأخيرة، وأصيب بعدها بوعكة صحية تطورت لأزمة مما جعله يتخلى عن أنشطته بسبب العلاج.