شكرا لقرائتكم خبر عن ‎أبوان يتعهدان أمام النيابة بعدم تزويج ابنتهما إلا بعد بلوغ السن القانونية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعهد أبوان أمام نيابة مركز صان الحجر بالشرقية بعدم إجبار نجلتهما البالغة من العمر 15 عاًما على الزواج المبكر، والانتظار لحين بلوغ السن القانونية، وعدم التعرض لها بأي نوع من الأذى.

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كان اللواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي ، بشأن ما ورود لخط نجدة الطفل عن عزم أبوين بدائرة صان الحجر، تزويج نجلتهما ذات الـ 15 عاما وحددوا موعد الزواج الأحد المقبل، وذلك بعدما أخرجاها من التعليم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبإخطار النيابة العامة استدعت الأبوين، وأخذت تعهد عليهما بعدم إرغام نجلتهما على الزواج المبكر، والانتظار لحين بلوغها السن القانونية، وعدم التعرض لها بأي نوع من الأذي سواء البدني أو المعنوي.

‎يذكر أنه كان هناك مطالبات برلمانية بشأن تغليظ عقوبة تزويج القاصرات لتصبح السجن ١٠ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، على أن تكون العقوبات متدرجة.‎