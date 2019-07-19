شكرا لقرائتكم خبر عن «العليا للحج»: الاستعدادات انتهت بشكل.. ونتابع التنفيذ والتدخل بحلول عاجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دخل موسم الحج السياحي دائرة التنفيذ، فيما بدأت غرف العمليات داخل غرفة الشركات والوزارة بمتابعة التنفيذ عن قرب، وقال ناصر ترك عضو الهيئة العليا للحج والعمرة نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية لـ«المصري اليوم» أن اللجنة العليا دورها وضع الاطار العام للحج، ومع دخول البرامج لدائرة التنفيذ تتابع اللجنة التنفيذ والتدخل السريع في حالة وقوع مشاكل لحلها.

و أضاف أن الموسم الحالي يشهد ظهور الخيام ذات الدورين بمشعر مني، لكن ظهور كنموذج استرشادي يتم تطبيقه من المواسم المقبلة وليس الموسم الجاري، موضحا أن الهدف منها هو أن تكون الخدمات مثل الحمامات وأماكن تخزين الطعام بالدور العلوي، ويظل الحاج في الدور الأرضي، وذلك النموذج يؤدي لحل أزمة المساحة التي تعاني منها مني حيث يعد نصيب الحاج من المساحة في مشعر مني حاليا 45 سم، بينما بعد النموذج الجديد يصل نصيب الحاج إلى 130 سم .

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كما تابع ترك أن شركات السياحة ليست مسئولة عن أزمة تأشيرات الفاعليات التي حصل عليها بعض الموطنين بغرض الحج، بينما هي صادره من جانب هيئة الترفيه للمشاركة في فاعليات ترفيه، وتم الحصول عليها أون لاين وعبر وسطاء، وطالب عضو العليا للحج بضرورة أن تضع السلطات المانح للتأشيرة ضوابط لمنحها خاصة مع تزامن الفاعلية مع موسم الحج والعمرة، وحذر «ترك» المواطنين من الدخول إلى دائرة وسطاء بيع ذلك النوع من التأشيرات .

خيام الدورين بمشعر منى

وعلى صعيد متصل أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، على أهمية أن تتدخل الغرفة لمساندة الشركات بعد ارتفاع أسعار خدمات النقل السياحي بالمملكة العربية السعودية كون أن الشركات تتحمل عبء جديد عليها لم يكن موجود ضمن حسابات تسعير برامج الحج، لافتا إلى امكانية تنازل الغرفة وصندوق الحج والعمرة عن الرسوم التي يتم تحصيلها من الشركات كنوع من المساندة وامتصاص آثار الزيادة.

و توقع عضو الهيئة العليا للحج موسم ناجح في ظل التجهيزات التي سبقت الموسم مؤكدا، على أن لجان الحج سوف تنطلق نهاية الأسبوع، لمتابعة تنفيذ برامج الحج السياحي وتسجيل وصول ضيوف الرحمن وأماكن اقامتهم ومتابعة الموقف على مدار الـ 24 ساعة .