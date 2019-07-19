"الألماني غرق في شبر ميه".. حل لغز العثور على جثة شاب بـ"نيل العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن ملابسات العثور على جثة شاب بنهر النيل بمركز العياط جنوب المحافظة. تعود البداية إلى تلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة غريق بنهر النيل في قرية المتانيا. جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى أن المتوفى مسجل خطر سرقات ويدعى "حماده.ش" وشهرته "الألماني"، وأنه نزل للاستحمام هربا من حرارة الطقس ولقي مصرعه غرقا. وأثبتت المعاينة عدم وجود إصابات ظاهرية، وأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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