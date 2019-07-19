"رسائل خادعة".. حيلة "هاكر" الغربية للاستيلاء على حسابات العملاء البنكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية، لاشتراكه مع آخرين في اختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء واستخدامها عقب ذلك في شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المذكور، وبسؤاله اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه باستخدام جهاز كمبيوتر خاص به من خلال القرصنة الإلكترونية، على المواقع والبرامج على شبكة الإنترنت، وبالتصرف في بعض المنتجات من حصيلة نشاطه، وبإرشاده جرى ضبط (هاتف محمول - جهاز كمبيوتر - شاشة كمبيوتر – قطع ملابس).

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.