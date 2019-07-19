العثور على جثة شاب متحللة بنهر النيل في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة في حالة تحلل بنهر النيل في مركز الحوامدية جنوب المحافظة.

البداية بلاغ تلقاه العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بالقرب من مصنع الكيماويات.

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انطلقت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب والرائد عبد العزيز فرحات معاون مباحث الحوامدية، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 سنة، في حالة تحلل، يرتدي كامل ملابسه.

رجحت المعاينة الأولية أن زمن الوفاة يعود إلى 10 أيام، ولم يتم التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه بسبب حالة التحلل للجثة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتشريحها من قبل مصلحة الطب الشرعي؛ للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.