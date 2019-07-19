محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
عثرت قوات الشرطة على جثة في حالة تحلل بنهر النيل في مركز الحوامدية جنوب المحافظة.
البداية بلاغ تلقاه العقيد عادل أبو سريع مأمور قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل بالقرب من مصنع الكيماويات.
انطلقت قوة إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب والرائد عبد العزيز فرحات معاون مباحث الحوامدية، أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 30 سنة، في حالة تحلل، يرتدي كامل ملابسه.
رجحت المعاينة الأولية أن زمن الوفاة يعود إلى 10 أيام، ولم يتم التأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه بسبب حالة التحلل للجثة.
جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لتشريحها من قبل مصلحة الطب الشرعي؛ للوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة شاب متحللة بنهر النيل في الحوامدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.