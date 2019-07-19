اختلسها منذ عام.. ضبط مُحصل مياه لاستيلائه على 350 ألف جنيه بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة، القبض على مُحصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بنجع حمادي بمحافظة قنا، لقيامه باختلاس مبالغ مالية من عهدته.

حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، قيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فرع نجع حمادي، مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا، في غضون الفترة من شهر يوليو 2018 حتى شهر يونيو 2019 باختلاس مبلغ مالي قدره (335,778 ثلاثمائة خمسة وثلاثون ألف وسبعمائة ثمانية وسبعون جنيها) من عهدته المتعلقة بقيمة فواتير المياه المحصلة من المشتركين والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما أضر بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

وعلى الفور أمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وتأكد ذلك بسؤال المسؤول المختص بالشركة، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاءه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.