لغز اشتعال النيران وذبح 11 رأس ماشية بمزرعة خيول بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات نشوب حريق داخل مزرعة خيول والعثور على 11 رأس أغنام "مذبوحة" وضبط اثنين من مُرتكبي الواقعة. تبلغ لقسم شرطة ثانٍ الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من (مسئول بمزرعة خيول بالطريق الدائري بدائرة القسم، 25 سنة، باكتشافه نشوب حريق محدود داخل إحدى الغرف الملحقة بالمزرعة والعثور على (11) رأس أغنام ملكه "مذبوحة"، ونتج عن الحريق حدوث تلفيات بمحتويات الغرفة. تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثالث بدافع الانتقام من المجني عليه لسابقة عمل اثنين منهم بذات المزرعة وطردهما، واعتقادهما بأن المُبلغ وراء ذلك حيث اتفقا مع الثاني على ارتكاب الواقعة وتوجهوا للمزرعة مستقلين دراجة نارية وبحوزتهم "جركن" بنزين مُستغلين عدم تواجده بالمزرعة، وأضرموا النيران بها، وقاموا بذبح الأغنام وهربوا، وبإرشادهما تم ضبط (الدراجة النارية - الآداة المستخدمة "سكين"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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