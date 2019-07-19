دماء على مقاعد السيارة وجثة خلف المقابر.. تفاصيل إطلاق نار بطريق الفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات إطلاق نار بمدينة 6 أكتوبر، والعثور على جثة مسجل خطر بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم.

تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور مصاب بعيار ناري بكتفه الأيسر أنه حال قيادته سيارته "فان" بدائرة القسم تقابل مع عاطل "41 سنة" له معلومات جنائية، طلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالي.

وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة الأخير وحدوث إصابته، بالانتقال لمحل الواقعة تم العثور على السيارة المشار إليها بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة المتوفى وبها عيار ناري بالرأس.

وجه اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث يترأسه نائبه اللواء محمد عبد التواب والعميد عاصم أبو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

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جهود البحث والترح التي قادها العقيد فوزي عامر مفتش مباحث قطاع أكتوبر توصلت إلى أن المتوفى من متعاطي مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته.

كما أشارت تحريات المقدم مصطفى زيدان وكيل الفرقة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتي الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تمكن الرائد إكرامي البطران رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر ومعاونيه الرائد معتصم رزق والنقيبين أحمد راغب ومحمد سكر من ضبط اثنين من المتهمين بدائرة مركز شرطة الصالحية حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك أحدهما، وبحوزتهما بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة، كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالي 250 جم ومبلغ مالي.

اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجني عليهما ظناً منهم أنها قوة أمنية لضبطهم، وحيازتهما المواد المخدرة للاتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.